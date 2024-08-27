Karacalar köyünde geleneksel olarak düzenlenen şükür yemeğine katılan MHP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, halkın yanında bulunarak sıkıntılarını dinledi.

Başkan Kızılay, her yıl gerçekleştirilen bu etkinlik, köy halkı için hem bir araya gelme hem de geleneklerini yaşatma anlamında önemli bir yer tuttuğunu aktardı.

Karacalar köyüne düzenlenen ziyarette Kızılay, halkla birebir temas kurarak, köylülerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Kızılay, köydeki gençlerle de sohbet ederek onların beklentilerini öğrenme fırsatı buldu.

Yemeğin ardından kısa bir konuşma yapan Adem Kızılay, Karacalar köyünün misafirperverliği ve samimiyetinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kızılay, “Karacalar köyümüzde, geleneksel hale gelen bu güzel şükür yemeğine katılmak benim için büyük bir onur. Köy halkının sıcak ilgisi ve misafirperverliği bizi çok mutlu etti. Burada olmaktan, sizlerle bu güzel günü paylaşmaktan dolayı çok mutluyum. Tüm Karacalar köyü sakinlerine gönülden teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Bu tür etkinliklerin, yerel halkın sorunlarını yakından gözlemlemek ve çözümler geliştirmek adına önemli olduğunu vurgulayan Adem Kızılay, köylülerle kurulan bu tür temasların sürdürüleceğinin de altını çizdi. Kızılay, MHP olarak Yozgat ve çevresindeki tüm köy ve ilçelerde vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.