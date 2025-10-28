MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, mesajında bütün vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyetimizin 102. yılını şan ve şerefle, ilk günkü heyecanla kutladığımız bu kutlu günde başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, milletimizin bağımsızlığı için şehit düşmüş kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.”

Tarihimizin önemli bir dönüm noktasında nice badireler ve zorluklara karşı kazanılan Cumhuriyet’in 102. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını belirten Irgatoğlu, mesajına şöyle devam etti:

“Anadolu’nun dört bir yanını işgal ederek Türklüğü silmeye çalışan emperyalist güçlerin ve onların karanlık işbirlikçilerinin günümüzde de oynadığı oyunları görüyoruz. Bu uğurda yılmadan, yıkılmadan çalışmalarımızı sürdürmeye gayret gösteriyoruz.”

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini milli iradenin temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eliyle yürüttüğünü hatırlatan Irgatoğlu, “Demokrasiye ve milli iradeye sonuna kadar sahip çıkan Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti’nin asla bölge ülkelerine benzemediğini tüm cihana defalarca göstermiştir” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin neferleri olarak, ecdadın verdiği mücadeleyi ve bu uğurda dökülen kanı asla boşa çıkarmayacaklarını vurgulayan Irgatoğlu, şu değerlendirmede bulundu: “Türk Dünyasının Bilge Lideri Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin yol göstericiliğinde, bizlere bu kutlu yolda verilen ulvi görevin bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz. Devir aldığımız bu kutlu bayrağı taşımanın onurunu ve gururunu her daim yaşayacağız.”

Cumhuriyet’in 102. yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazileri saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirten Irgatoğlu, mesajını “Ne Mutlu Türk’üm Diyene” ifadesiyle tamamladı.