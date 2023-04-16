Seçim iletişim merkezi açılışı törenine MHP Yozgat Milletvekili Adayları İbrahim Ethem Sedef, Kazım Ergün, Ülkü Yılmaz, Sezer Yozgat, MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, MHP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, ilçe belediye başkanları, AK Partili isimler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Meydanı Çay Bahçesinde bulunan MHP seçim iletişim merkezinin açılışından önce ise adaylar kendilerini tanıttı.

Karargah açılışında İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Sezer Yozgat, Ülkü Yılmaz, Kazım Ergün ve İbrahim Ethem Sedef birer konuşma yaptı.

Açılış sonrası bir açıklama yapan MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef; “Bugün burada yine bir meşale yakıyoruz. Allah’ın izni ile seçim irtibat büromuzu açtık. Sizlerde bu ramazan ayında bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. 14 Mayıs’ta Türkiye’miz için çok önemli bir seçime gireceğiz. Türk Milleti kendi kaderini belirleyecek. Türk Milleti geleceğini belirleyecek çocuklarımızın, gençlerimizin, nesillerimizin geleceğini belirleyecek. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak bugün huzurlarınıza 4 tane milletvekili adayı olarak çıktık. Ama bunun yanı sıra Cumhur İttifakı olarak ta Türk Milletinin huzuruna alnımız dik bir şekilde çıktık. Sizler Türk Milletinin asil evlatları olarak bizlerin arkasında durduğunuz sürece emin olun Türkiye’nin üzerinde oyun oynamaya çalışan hiçbir haine, hiçbir alçağa, hiçbir pkk’lıya, hiçbir uzantıya bizlerin sizlerden aldığımız güçle fırsat vermeyeceğiz onların karışışında dimdik duracağız. 5 yıl aradan sonra siz değerli hemşehrilerimizin karışışına çıkmaktan mutluluk duyuyoruz. Sizler bizlere 2018 seçimlerinde inandınız, güvendiniz ve o helal oylarınızı bizlere verdiniz milletvekili seçtiniz. Bu 5 yıllık süre içerisinde bizlerde sizlere layık olabilmek için elimizden gelen bütün çalışmaları yaptık. Günlük faaliyetlerimizde Milliyetçi Hareket Partisinin bütün milletvekilleri olarak elimizden gelen çabayı gösterdik. Yozgat’ımızdan meclise gelen bütün hemşehrilerimizi hangi partiye oy verdiniz diye sormadan mecliste misafir ettik başımızın üstünde yeriniz var dedik her birine hem gönlümüzü açtık, hem kapımızı açtık. Allah’a şükürler olsun ki 5 yıl sonra karşınıza çıktığımızda ve anlı açık bir şekilde çıktık. Ne hiçbir kimse diyebilir ki hırsızlık yaptı, ne kimse diyebilir ki adam kayırdı, kimse diyebilir ki Yozgatlıya tepeden baktı diyemez. 14 Mayısta da tarihi bir seçim yaşayacağız. 14 Mayısta ki seçimde bir tarafta vatan sevdalıları diğer tarafta hainlerle kol kola girenler. Hdp’siyle, Pkk’lısıyla kol kola girenlerle Ermeni’nin karşısına aslanlar gibi dikilip Karabağ’a yeniden Türk toprağı yapanlarla karşı karşıya gelecekler. 14 Mayısta Suriye’ye gidip, Afrin’e gidip, Elbab’a gidip ellerini bozkurt yapan Kızılelma’ya gidiyorum diyen o Koçyiğitlerimizin arkasında duran bir tarafta Cumhur ittifakı diğer tarafta Selahattin Demirtaş’ı hapisten çıkartmak için kendini yırtan millet ittifakı Kemal Kılıçdaroğlu. Türk milletinin ve devletinin bütün düşmanlarının Cumhur İttifakı'nın karşısında saf tutuyor. Ne hazindir ki bütün kirli emeller kendine altılı kumar masasında yer bulmuşlardır. Bu karanlık niyetler aynı hileli noter masasından onay almıştır. Bütün emperyalist talepler yine bu işbirlikçi masada kabul görmüştür. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının Türk ve Türkiye asrı olacağını belirten Sedef, "Bizim bu ülkü ve ülke yolunda adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi için var gücümüzle çalışacağız. Partimizin, Gazi Meclis'te en yüksek oranda temsil edilmesi için üç hilal uğruna gecemizi gündüzümüze katacağız. Hem MHP hem de Cumhur İttifakı olarak bıkmadan, usanmadan mücadele edeceğiz” diye konuştu. Alpaslan Demir