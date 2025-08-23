MHP Heyetinden Ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi heyetinden Yozgat Ticaret Borsası’na ziyaret.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Ethem Sedef, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyeleri Alp Giray Erdemir, Bulduk Özdemir ve Kürşat Azkur, MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, MHP Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanı Fatih Akgül, TÜRKAV Yozgat Şube Başkanı Kemal Ergün, MHP İl Yönetim Kurulu üyeleri ve parti yöneticilerinden oluşan heyet Yozgat Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.

Ziyarette Yozgat’ın ekonomisi, tarım ve hayvancılık sektörleri üzerine kapsamlı görüşmeler gerçekleştirildi. Heyet, sektörün mevcut durumu ve geliştirilmesine yönelik öneriler üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek MHP heyetine teşekkür etti. Erkekli, borsanın çalışmaları ve yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi.