Tahmini Okuma Süresi: dakika

MHP teşkilatı, tanıtım toplantısı kapsamında Yozgat’ta görev yapan basın mensupları ile kahvaltı programında bir araya geldi.

Kahvaltı programına MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, MHP Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Gülseren Sarıoğlu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Celal Yalçın, MHP Yozgat Belediye Başkanı adayı Ömer Açıkel ve basın mensupları katılım sağladı.

Aday tanıtımı için gerçekleştirilen kahvaltı programında İl Başkanı Tekin Irgatoğlu ve Yozgat Belediye Başkanı adayı Ömer Açıkel açıklamalarda bulundu.

Yozgat’ta doğup Yozgat’ta büyüdüğünü ve belediyecilik anlamında 10 yıllık siyasi bir tecrübesi olduğunu aktaran Belediye Başkanı adayı Ömer Açıkel, Yozgat’ın artık bir şehir kimliğine bürünmesi gerektiğine inandığını söyledi.

Yozgat’ın Nohutlu Tepesi ile Çamlık arasına sıkışıp kaldığını vurgulayan Açıkel, şehri küçük bir kasaba görüntüsünden ziyade Türkiye’ye ve Dünya’ya açılan büyük bir şehir olma yolunda ilerleteceğini dile getirdi.

“AÇIKEL YOZGAT HALKININ TEVECCÜH GÖSTERDİĞİ BİR İSİM”

MHP Yozgat Belediye Başkanı adayı Açıkel’in Yozgat’ta doğup, Yozgat’ta büyüdüğünü bildiren MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, “Bildiğiniz gibi aday adaylığı süreci sona erdi ve cumartesi günü Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından Yozgat Belediye Başkan adayımız Ömer Açıkel olarak açıklandı. Ömer Açıkel, Yozgat’ta doğup, büyüyüp lise sona kadar okuyup sonrasında Sarıkaya İlçe Başkanlığını yapmış ülkü ocaklarının birçok kademesinde bulunmuş ve Sarıkaya’ya çok başarılı bir belediye başkanlığı yapmış hepimizin de sevdiği Yozgat halkının teveccüh gösterdiği bir isimdir. Bizlerde bu süreçte teşkilatlar olarak onun her zaman yanında olup ve seçimin son gününe kadar destekleyerek kazanması için elimizden geleni yapacağız ve bu çabayı sarf edeceğiz” diye konuştu.

“YOZGAT’A HİZMET BORCUMUZ VAR”

“Yozgat bizim doğduğumuz büyüdüğümüz topraklar ve bu memlekete hizmet borcumuz var” diyerek açıklama yapan MHP Yozgat Belediye Başkan adayı Ömer Açıkel, “Genel Başkanımız Devlet Bahçelinin uygun görmesiyle Yozgat Belediye Başkan adayı oldum. Yozgat bizim için özellikle partimiz için davamız için çok önemli bir memleket bize Başbuğumuz ve davamızın kurucusu Alparslan Türkeş’in emaneti Yozgat’ta, Milliyetçi Hareket Partisi her zaman en kuvvetli, en güçlü teşkilatlarıyla dimdik ayakta olan bir siyasi parti oldu. Bu kutlu göreve beni layık gören büyüklerime, Genel Başkan Yardımcımıza, Yozgat Milletvekilimiz İbrahim Ethem Sedef, İl Başkanımız Tekin Irgatoğlu, Merkez İlçe Başkanımız Adem Kızılay, Ülkü Ocakları Başkanımız Celal Yalçın, Kadın Kolları Başkanımız Gülseren Sarıoğlu ve teşkilatlarımıza çok teşekkür ediyorum. 10 yıl belediye başkanlığı yaptım ama buradan Yozgat’tan, Başbuğumuzun memleketinden, ülkücü hareketin kalesinden aday gösterilmek benim için en büyük gurur kaynağı olmuştur. Yozgat bizim doğduğumuz büyüdüğümüz topraklar ve bu memlekete hizmet borcumuz var” dedi.

“YOZGAT BİZİMLE BİRLİKTE TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA AÇILACAK”

Yozgat’ın artık bir şehir kimliğine bürünmesi gerektiğine inandığını söyleyen Açıkel, “Yozgat Nohutlu Tepesi ile Çamlık arasına sıkışıp kalmış küçük bir kasaba görüntüsünden ziyade Türkiye’ye ve Dünya’ya açılan büyük bir şehir olma yolunda inşallah bizimle birlikte ilerleyecek diye düşünüyorum. Ben diğer adaylara da başarılar diliyorum. Yozgat’ın siyasi nezakete ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Yozgat’ın bir sükunete ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Yozgat’ın suhulete ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yozgat’ın berekete ihtiyacı olduğunu söylüyorum ve Yozgat’ın harekete ihtiyacı olduğunu da söylüyorum. İnşallah bizimle beraber Yozgat harekete geçecek” ifadelerini kullandı.

“YOZGAT’A VE YOZGATLIYA HİZMET ETMEYE TALİBİZ”

Yozgat’ta güvenli bir liman ihtiyacı olduğunu aktaran Açıkel, şu şekilde konuştu: “Yozgatlıyı üst bir kimlik olarak ele alıp bütün Yozgat’ın belediye başkanı olacağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeden hizmetleri tüm mahallelere dağıtarak Yozgat’ın hak ettiği değeri hem Türkiye’de hem de inşallah yapacağımız projelerle Dünya’ya açılan bir pencere olmasını temenni ediyorum. Seçime 60 gün kaldı. Yozgat’ın her şeyden önce huzura ihtiyacı var. Yozgat’ın her şeyden önce sakinliğe ve sessizliğe ihtiyacı var. Kavgadan gürültüden iki kutup arasında sıkışmış bir Yozgat’ta güvenli bir limana ihtiyacı var. İnşallah bizler o liman olmaya talibiz. Yozgat’a ve Yozgatlıya hizmet etmeye talibiz. Allah hiçbir Yozgatlının kalbi gönlü kırılmadan bu seçim sürecini, başarıyla tamamlamayı ve zaferle tamamlamayı nasip etsin. Çalışmalarımıza besmele çekerek başladık inşallah 31 Mart akşamı elhamdülillah diyerek tamamlamış olacağız. Bütün hemşehrilerimizden bütün dava arkadaşlarımızdan onun dışında daha önceden başka partilere gönül vermiş başka adaylara oy vermiş bütün hemşehrilerimizden dualarını ve desteklerini istiyorum.”

“10 YILLIK BİR SİYASİ TECRÜBEM VAR”

Seçim sürecinin kimsende kimsenin kalbinin kırılmamasını istediğini belirten Açıkel, Yozgat’a ayrıştırmadan bir hizmet sunacağını dile getirdi.

Açıkel, “Benim için hiçbir makam hiçbir mevki bir Yozgatlının kırılmasından daha önemli değildir. Çalışma arkadaşlarıma teşkilat mensuplarıma benimle beraber çalışan herkese şunu söylüyorum, hiç kimsenin gönlünü ve kalbini kırmayalım. Oraya o pankartı asmış, bizler de şuraya asalım veya o pankartı oradan kaldıralım biz asalım gibi mücadeleler içerisine girmeyelim. Seçimleri pankartlar kazanmıyor, seçimi bayraklar kazanmıyor, seçimleri sloganlar kazanmıyor. Seçimleri insanlara dokunan, gönüllere dokunan, insanların gönlünde yer alan kazanır. Yozgatlının, bu seçilirse bize hizmet eder, ayrıştırmaz, ayırmaz birleştirir bütün Yozgat’ın başkanı olur demesini istiyorum. Benim belediyecilik anlamında 10 yıllık bir siyasi tecrübem var. Bugüne kadar kazandığım tüm tecrübeleri deneyimleri Yozgat halkının önüne sunmaktan da ayrıca gurur duyuyorum” dedi.

“YOZGAT’I DÜNYA GÜNDEMİNE GETİRECEK İŞLER YAPACAĞIM”

Tecrübe sahibi olduğunun altını çizen Açıkel, tecrübesini Yozgat halkıyla bütünleştireceğini ve Yozgat’ın daha ileriye gidebilmesi için kullanacağını aktardı. Açıkel, “Diğer aday profillerimiz gerçekten iyi insanlar çok iyiler ama bende kötü değilim. Daha iyisini ve daha güzellerini yapacağım. Yozgatlılara daha güzel hizmetlerle daha güzel projelerle buluşturup Yozgat’ı artık Türkiye gündeminde değil Dünya’nın gündeminde tutan işlere imza atacağıma inanıyorum. Daha önce yaptığımız işler var arkamızda arka planımızda üstün başarılar var kısıtlı bütçelerle çok güzel işlere imza attık bu konuda tecrübe sahibiyim inşallah tecrübemi Yozgat halkıyla beraber bütünleşip Yozgat’ın daha ileriye gidebilmesi için Yozgatlıların emirlerine sunacağım. Vatandaşlarımız benim ağzımdan çıkmayan ya da yetkili organlarımızın il başkanımızın, ilçe başkanımızın ağzından çıkmayan hiçbir şeye itibar etmesinler. Bizler kavga için gelmiyoruz. Bizim derdimiz Yozgatlının gönlünü kazanabilmek gönül seferberliği başlatmak bu doğrultuda Yozgat’ın layık olduğu hizmeti Yozgatlıya kazandırmak” ifadelerini kullandı.