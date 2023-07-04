Şahin tepesinde düzenlenen programa çok sayıda İmam Hatip mezunları katıldı.

Programda bir açıklama yapan Yozgat İmam Hatip Liseleri Mezunları Vakfı (YİMEV) Nizamettin Şahiner, “Her yıl geleneksel olarak yapmış olduğumuz mezunlar günü programlarınızın bu yıl 31.sini gerçekleştirmiş bulunduk. Her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirlerini yıllardır görmeyen imam hatip dönemdaşlarını bir araya getirdik. Özlemlerini, sevinçlerini, üzüntülerini, hedeflerini paylaştırdık. Eleştiriler, tebrikler, tavsiyeler dinledik. Hizmetlerimizi, yapacaklarımızı, konuştuk. Yoğun katılım sebebiyle de çok bahtiyar olduk. Bu yoğun katılımlarından dolayı tüm gönüldaşlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyor, önümüzdeki yıl tekrar buluşmak dileğiyle herkesi Allaha emanet ediyoruz” ifadelerini kullandı. Mustafa Babayiğit