Yıl sonu mezuniyet etkinliği bu kez de Sorgun’da yapıldı. Sorgun Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlik 4-6 Yaş Kur’an Kursları öğrencileri için yapıldı.

Yaklaşık 500 öğrenci ile eğitim ve öğretimlerine devam etmekte olan 4-6 Yaş Kur’an Kurslarındaki öğrenciler için Sorgun Stadyumunda yılsonu mezuniyet şöleni düzenlendi.

Etkinliğe Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden de katıldı. Gülden, programda yaptığı konuşmada 4-6 yaş Kur’an Kurslarının önemine değinerek öğretici öğrenci ve velilere teşekkür etti.

Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış ise yaptığı konuşmada Sorgun’da yedi müstakil Kuran Kursunda 34 sınıfta yaklaşık 500 öğrenciye eğitim verdiklerini önümüzdeki yıllarda bu sayıyı bin öğrenciye çıkarmak istediklerini belirtti.

Kayış, “4-6 Yaş öğrencilerine Kur’an-ı Kerimi yüzünden okuma, namaz dua ve surelerinin ezberletilmesi, görgü kuralları, temel dini bilgiler, değerler eğitimi, el becerilerini geliştirme gibi başlıklarda Kuran Kursu Hocalarımız eğitim vermektedirler” dedi.

Kayış, velileri 4-5-6 yaşındaki çocuklarını 4-6 Yaş Kuran Kurslarına göndermeye davet etti.

Sorgun vatandaşının yoğun katılım sağladığı şölene İl Müftümüz Ali Gülden, İlçe Belediye Başkan Vekili Mesut Temir, Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Kaygusuz, İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, İlçe Emniyet Müdürü Tamer Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Aydıncık Müftümüz Muhammet Artan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Levent Tuncer, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Özel, MHP İlçe Başkanı Yusuf Zafer Kutlusoy, İş Adamı Faik Ünal, İmam Hatip ve Müezzin Kayyımları Kuran Kursu hocaları, müftülük çalışanlarımız katıldılar.

4-6 Yaş Kuran Kursu öğrencilerinin açılış Kur’an-ı Kerimini okumasıyla başlayan programda bir öğrenci İstiklal Marşının 10 kıtasını birden okudu.

Öğrenciler yıl boyunca ezberledikleri dua ve sureleri izleyenlere sundular.

4-6 Yaş öğrencileri arasında yumurta, çuval, balon patlatma yarışmaları yapıldı. Sabah Namazının iki rekâtlı farzını temsili olarak kıldırıldı. Semazen gösterisi öğrenciler tarafından gerçekleştirildi. Öğrenciler temsili Kâbe tavafı ve dua ile program sona erdi.

İlçe Müftüsü Mustafa Kayış tarafından 4-6 Yaş Kuran Kursu hocalarına plaket verilirken, çocuklara da çikolata ve balon dağıtıldı. Alpaslan Demir