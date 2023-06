Yapılan etkinliğe Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy da katılım sağladı.

Çeşitli oyun gösterilerinin de düzenlendiği mezuniyet törenine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, öğrenciler tarafından sevgi seli ile karşılandı.

Etkinlik sonrasında açıklamada bulunan Müdür Aksoy, “Yaşam ve başarı merdivenlerini tek tek çıkarak hayatta hep mutlu olmanızı diliyorum” dedi.

Aksoy’un açıklamasının tamamı ise şu şekilde; “Şehit Nuri Çelik Ortaokulunun 4’üncü sınıf öğrencileri her şey gönlünüzce olsun. İlkokuldan mezun olmak her şeyin bittiği anlamına gelmez. Bu sadece bir başlangıç bunu sakın unutmayınız. Bu güzel günlerin tadını doyasıya çıkarınız. Yaşam ve başarı merdivenlerini tek tek çıkarak hayatta hep mutlu olmanızı diliyorum. Biz öğretmenleriniz her zaman sizlerin yanında olacağız. Emin adımlarla daha güzel yarınlara.” Melike Aslı Arslan