Vatandaşların bayram öncesi ve bayram süresince en yoğun olarak ziyaret ettiği mekânlar arasında gelen mezarlıklar, Yozgat Belediyesi ekiplerince temizlenerek daha güzel bir görünüme kavuşturuluyor.

Mezarlıklarda kuruyan otlar, dikenler, atılan çöp ve katı atıkları temizliyor. Kaybettikleri yakınlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlara kolaylık sağlamak için her türlü tedbiri aldıklarını vurgulayan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, bayram öncesi ve bayramda mezarlıkların bakım çalışmalarının gerçekleştirildiğini kaydetti.

Köse, “Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın anlamlı telaşı var. Bayram süresince vatandaşlarımızın, vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızın bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum” diye konuştu. Alpaslan Demir