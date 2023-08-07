Sorgun Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Mustafa Yıldız, Ülkücü şehit Adem Pekmezci Bazlambaçtaki Mezarının temizlik ve tadilatını yapıp mezarın başına ay yıldızlı bayrak ve şehidin öz geçmişinin yazılı olduğu direkleri diktiklerini söyledi.

Başkan Yıldız, 3 Eylül 1979 günü şehit edilen Adem Pekmezci’yi Allah’tan rahmetle anarak şunları söyledi: “15 yaşındaydı. Akdere- Peyami Safa Mahallesi bademli sokakta ikamet ediyordu. 29 Ekim Ortaokulunda okuyordu. 11 yaşındayken de Abidinpaşa su deposunun olduğu yerde devrimci solcu-komünist militanlar tarafından saldırıya uğramıştı. O zamanda ağır yaralanmıştı. 3 Eylül 1979 günü gece saat 01,30 sıralarında evlerine baskın düzenleyen devrimci solcu-komünist militanlar, pencereden içeri ateş açarak ülküdaşımızı olay yerinde şehit ettiler. Ülküdaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum.” Yasin Nazım Kayhan