Bu verilere göre, meyve fiyatlarına son bir yılda yüzde 44,32 zam geldi.

TÜİK, 2025 yılı temmuz ayına yönelik Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Temmuzda haziran ayına nazaran yüzde 5,66 oranında düşüş yaşansa da, yıllık bazda gerçekleşen yükseliş dikkat çekti.

2020 bazlı endeks kapsamında oluşturulan verilere göre, yıl başından bugüne kadar artış oranı yüzde 26,18’i bulurken, 12 aylık ortalamalar yüzde 35,92 arttı.

Düşüş Geçici Olacak

Ana ürün gruplarında temmuz ayında büyük değişimler meydana gelirken, tek yıllık bitkisel ürünler yüzde 3,90 oranında, çok yıllık bitkisel ürünler ise yüzde 4,46 oranında düştü. Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler alanında ise yüzde 0,41 oranında ufak bir artış yaşandı.

Yetkililer, tarım ÜFE’deki yüzde 44’ü geçen yıllık yükselişin gıda enflasyonunda baskı meydana getireceğine vurgu yaparken, bu durumda özellikle gelecek aylarda temel gıda maddelerine zam gelebileceği belirtildi.

Uzmanlar, artan girdi maliyetleri, enerji fiyatları ve iklim şartlarının tarımsal üretim maliyetlerini artırdığını ifade ederken, temmuz ayındaki aylık gerilemenin, hasat sezonunun etkisiyle geçici olabileceği tahmin ediliyor.