Ticaret Bakanlığının sebze ve meyve sektöründe fahiş fiyatların önüne geçmek için hazırladığı yeni Hal Kanunu Taslağı konusunda sona gelinirken, taslakta üreticilere yönelik bazı yeni destek ve uygulamalara da yer veriliyor.

Fahiş Fiyatların Önüne Geçilecek

Kısa süre içinde Meclis gündemine getirilmesi beklenen taslakta, üreticilere depolanabilen sebze ve meyveler için depolama ve nakliye desteği verilmesi de öngörülüyor.

Düzenlemenin gerekçesinde, üreticilerin, ürünün bol olduğu dönemde düşük fiyattan satış yaparak zarar etmelerinin önüne geçilmesi ve depolanan ürün miktarının artırılması amaçlandığı belirtildi.

Böylece, üretimin yapılmadığı dönemlerde arzın talebi karşılayamaması sebebiyle oluşan fiyat artışları önlenebilecek.

Denetimler Artıyor

Taslakta, şehirlerarası yollarda ve il-ilçe giriş ve çıkışlarındaki kontrollerin artırılması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kurulan yol kenarı denetim istasyonlarının da sebze ve meyve denetimlerinde kullanılması, bu kapsamda kolluk kuvvetlerinin yanı sıra, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı personelinin de görev alması yer alıyor.

Ticaret Bakanlığının müfettiş kadrosu dışındaki kadrolarda görev yapan ticaret il müdürlüğü personeli de denetimlere katılabilecek.

Böylece sebze ve meyve ticareti denetiminde önemli işlev gören kontrol ve denetim noktaları düzenlenerek sektördeki kayıt dışılığın engellenmesi amaçlanıyor.