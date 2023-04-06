Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı Elmalı, havaların ısınması ile birlikte meyve bahçelerinde bakım, budama ve zirai mücadele dönemine girildiğini belirterek, bu zamanın iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Akdağmadeni İlçemizde bulunan meyve ağaçları ve bahçelerinin bakım ve budamalarının aksatılmadan yapılması, kurumuş hastalıklı dalların budama ile ayıklanması ve ayıklanan dalların bahçeden uzaklaştırılması gerektiğini ifade eden Elmalı, “Zamanında yapılan budama ile meyve ağaç taç yapısı oluşturulur. Ağacın büyüklüğü ve dalların sıklığı kontrol altına alınır. Böylece ağaçların kısa sürede verime yatması da sağlanmış olur. Dengeli düzgün bir budama ile meyve iriliği ve meyve kalitesi de arttırılır. Güneş ışığından ağacın iyi bir şekilde faydalanması sağlanarak ağacın iyi havalanması sağlanır. Hastalıklı ve kuru dallar alınarak zirai mücadeleye yardımcı olunur. Verimden düşen ağaçlar budama ile gençleştirilerek yeniden verimli ağaçlara dönüşmeleri sağlanır. Bu bağlamda ağaç budama işlemi bu konuda tecrübeli kişiler tarafından bilinçli yapılmalıdır.” dedi. Bölgede meyve ağaçlarını budamak için en uygun dönemin ilkbahar olduğunu ifade eden Elmalı; “Meyve bahçelerinde görülen hastalık ve zararlılarla mücadeleye de değinerek, Yağışlı ilkbahar dönemlerinde meyve bahçelerinde verim kayıplarına neden olan bazı hastalıklar, ilk bulaşmalar bu dönemde oluşuyor. Bu hastalıklardan dolayı ürünlerde verim kaybı yaşayan üreticilerimizin bu bahçelerde şimdiden önlem olarak 'bordo bulamacı' uygulamasını yapmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi