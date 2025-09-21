Meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek 61 yaşındaki Abdurrahman Dizman, yaşamını yitirdi.

Siirt’in Şirvan ilçesi Yamaçlı köyünde gerçekleşen acı olay, köy sakinlerini hüzne boğdu.

Alınan bilgilere göre, 61 yaşındaki Abdurrahman Dizman, meyve toplamak amacıyla çıktığı ağacın üzerinde dengesini kaybederek yere düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Dizman, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.