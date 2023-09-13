İlçe Meydanında düzenlenen sergide bir konuşma yapan Sorgun Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Mustafa Yıldız, “Hafızamızdan silemeyeceğimiz tarifsiz acılarımızın kaynağı olan kara gün olarak hafızalarımıza kazınmıştır” dedi.

Başkan Yıldız yaptığı açıklamada, “Demokrasinin de, insan haklarının da askıya alındığı, vatanı karşılık beklemeden sevmenin, vatan için millet için gözünü kırpmadan ileri atılanların yargılandığı bir gün olarak tarihe geçmiş, aziz milletimizin zihninde ve yüreğinde travmalara sebebiyet vermiştir. Devletine kurşun sıkanlara karşı devletini savunanların da darağaçlarına yürüdüğü bir dönemin adıdır 12 Eylül. Bizim çocuklar denilen kişiliğini emperyalistlere satmış zavallıların yapmış olduğu bu darbe vatanına, milletine karşılıksız sevgi besleyen, bu uğurda gözünü kırpmadan ölüme yürüyen, zindanları taş medreseye çeviren ülkücüleri hedef almış ve yiğitler yiğidi ağabeylerimiz şehadete yürümüştür. Celladından helallik isteyen, nişanlısına mutluluklar dileyen, siz hiç evliya gördünüz mü. Ben gördüm lütfuna mazhar olan bu yiğitler gönüllerimize nakış nakış işlenmiş, yolumuza ışık olmuş, ilham ve inanç kaynağımızın temelini oluşturmuştur. Mustafa Pehlivanoğlu, İsmet Şahin, Fikri Arıkan, Ali Bülent Orkan, Ahmet Kerse, Cengiz Baktemur, Cevdet Karakaş, Halil Esendağ ve Selçuk Duracık ülkücülerin hafızalarından asla silinmeyecek şekilde yüreğimizde yer edinmiştir. 12 Eylül’ün yaraları halâ kanarken, Büyük Türk Milleti böylesi bir rezaletin tekrarına asla müsaade etmeyeceğini 15 Temmuz 2016’da göstermiştir. 12 Eylül’ün zulmünü iliklerine kadar hisseden milletimiz, 15 Temmuz’daki hain darbe girişimini eşsiz bir fedakarlık alt ederek, iradesine ipotek koyulamayacağını demokrasi ve milli birliğe taviz vermeyeceğini haykırmıştır. Kara Eylül’ün karanlığına rağmen milletimizin yarınlarını aydınlatmaya yeminli olan Ülkücü Hareket var oldukça, tüm cihan Türklüğe saldırsa da Türk Milleti teslim alınamayacaktır. Türk Milleti’ne olan sevdamızdan darağaçlarına rağmen dönmedik, dönmeyiz. Al sancağa olan vurgunluğumuzdan işkence altında dahi vaz geçmedik, vaz geçmeyiz. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyin önderliğinde vatanımızın bekası, devletimizin baki kalması için bedel ödemekten dün nasıl geri durmadıysak bugün ve yarında hiçbir mücadeleden kaçmayız. Bu vesileyle 12 Eylül zulmünden dolayı şehit olan bütün ağabeylerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık, afiyet diliyoruz. Cenab-ı Haktan Aziz milletimizin böylesi acıları böylesi bir zulmü bir daha yaşatmamasını niyaz ediyoruz” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)