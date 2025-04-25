Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından av tüfeğiyle operasyonu düzenlendi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler ve Bıçaklarla Mücadele kapsamında, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yozgat’ta meydana gelen asayiş olayında kullanılan av tüfeğiyle ilgili operasyon düzenledi.

Önleyici kolluk devriyesi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, S.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Olayda, 1 adet ruhsatlı av tüfeği ele geçirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, yasa dışı silah kullanımına karşı mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.