Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti.

Yerköy’e bağlı Saray köyünde çalışan mevsimlik tarım işçileri ziyaret eden jandarma ekipleri işçileri bilgilendirdi.

Faaliyet kapsamında hırsızlık dolandırıcılık ve anız yangınları olayları hakkında bölge halkına ve mevsimlik işçilere bilgi verilmiş ve broşür dağıtımı yapıldı.

Jandarma’dan yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşlarımızı yönelik her türlü bilgilendirme faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecek” ifadelerine yer verildi.