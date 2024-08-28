Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti.

İşçiler Bilgilendirildi2

Yerköy’e bağlı Saray köyünde çalışan mevsimlik tarım işçileri ziyaret eden jandarma ekipleri işçileri bilgilendirdi.

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İşçiler Bilgilendirildi3

Faaliyet kapsamında hırsızlık dolandırıcılık ve anız yangınları olayları hakkında bölge halkına ve mevsimlik işçilere bilgi verilmiş ve broşür dağıtımı yapıldı.

İşçiler Bilgilendirildi

Jandarma’dan yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşlarımızı yönelik her türlü bilgilendirme faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecek” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi