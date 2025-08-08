Gün boyu tarlalarda çalışan aileler ve özellikle çocuklar için organize edilen programda hem eğlenceli hem de unutulmaz anlar yaşandı.

Etkinlik, Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlendi. Mobil sinema sistemi ile açık alanda yerini alan dev ekranda çocuk filmleri yansıtılırken, geleneksel oyunlar oynayan çocuklar mutlu dakikalar yaşadı. Ayrıca sağlık personel tarafından hijyen eğitimi verilmesinin yanı sıra saç kesimi de yapıldı. Aileler ise bir nebze olsun günlük yorgunluklarını unutarak çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi.

Etkinliğe katılan tarım işçilerinden Nuray Kabacık "Bize geldiler çok teşekkür ederiz. Mutlu olduk. Çocuklarımızın saçlarını kestiler tıraş ettiler. Sinema izlettiler. Sağlıkla ilgili bilgiler verdiler. Onlardan Allah razı olsun. Bütün emeği geçen kişilere çok teşekkür ederim. Nisan ayında geldik. On birinci aya kadar buradayız. Şanlıurfa’dan geldik, 20 yıldır buradayız. Şeker pancarı yapıyoruz, ot, fasulye, nohut yoluyoruz. Herhangi iş olursa onu görüyoruz" dedi.

Fatmanur Kabacık ise "Ablalarımız geldi. Saçlarımızı kesti. Film izledik. Bir daha gelsinler" diyerek memnuniyetini ifade etti.

Programda konuşma yapan Yozgat Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, "Sizin bizim için kıymetli olduğunuzu hissettirmek amacıyla böyle bir etkinliği gerçekleştirmek için bir araya geldik. Aramızdaki kaynaşmayı ve muhabbeti arttırmayı istiyoruz. Öğrencilerimizin bir kısmının aileleri tarlaya gidince burada kaldığını öğrendik. Onları yalnız bırakmamak ve vakitlerini kıymetlendirmek adına farklı etkinliklerle hoş bir gün geçirmek için buradayız. Bizleri burada misafir ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim" şeklinde konuştu.