En düşük ücreti en iyi duruma getirdiklerini söyleyen Kızılkaya, sadece bununla da yetinmedik Orman Genel Müdürlüğünde mevsimlik işçi sorununu çözdük açıklamalarında bulundu.

Yıllarca bu meslekte ter akıtan biri olarak dün yaşatılanları da bugün yaşanılanları da karşılaştırabilecek yaştayım diyen Öz Orman İş Genel Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya; Masalarında meze kalmamış olanlar işçiyi kolay lokma görmüş olmalılar ki yine ucuz tiyatroları ve şeytani metotlarla başarıyı gölgelemek, işçinin heyecanını yok etme derdine düştüler. Bu güne kadar Orman işçilerimizin bütün kazanımlarının altında nasıl ki Öz Orman İş sendikamızın imzası varsa, nasıl ki en düşük ücreti en iyi seviyeye bizler getirmişsek bundan sonraki adımlarımız da en iyisi için olacak dedi.

Orman işçilerimizi kimsenin masasına meze yapmayacaklarını söyleyen Kızılkaya, sosyal medya trolleri ile yoğun bir gayret içerisinde olanların tek derdi kısa gün karı. Orman teşkilatı yanmış kül olmuş kimsenin umurunda değil, kadrolarını bizler alırken bir cümle kurmayan, şehitlik haklarını alırken bir cümle kurmayanlar klavye kahramanlığında mangalda kül bırakmıyorlar. Bu güne kadar Öz Orman İş sendikası ile kendine gelen kahramanlarımız bundan sonrası için şahlanış sürecini yaşayacak ifadelerini kullandı.

Orman teşkilatını kanserli bir urdan temizleyeceklerini söyleyen Öz Orman İş Genel Sekreteri Kızılkaya, yoğun alkol sebebiyle beyinde oluşan ur teşkilata zarar veriyor. Bu urun her zaman nüksetmesi yerine ameliyata alınması ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir teşkilat bırakmak için ameliyat masasını kurduk diyen Kızılkaya bu güne kadar bize güvenenleri nasıl ki hayal kırıklığına uğratmamışsak bundan sonrası için de aynı güveni bekliyoruz dedi. Haber Merkezi