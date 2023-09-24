Mevsim dönümlerinin birçok psikiyatrik bozuklukta şikâyetlerin artmasına ya da ataklara sebep olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, “Bu değişiklikler en belirgin olarak duygudurum bozukluklarında görülür. Başta majör depresyon olmak üzere, yineleyen depresif ataklar, bipolar duygulanım bozukluğu ve diğer duygudurum bozuklukları tanısı alan hastalar mevsim geçişlerinde şikâyetlerinde artış hissedebilirler” dedi.

“KIŞ HÜZNÜ BELİRTİLERİ İLKBAHARA KADAR SÜREBİLİR”

Mevsim dönümlerinin birçok psikiyatrik bozuklukta şikâyetlerin artmasına ya da ataklara sebep olabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Olgun, “Bu değişiklikler en belirgin olarak duygudurum bozukluklarında görülür. Başta majör depresyon olmak üzere, yineleyen depresif ataklar, bipolar duygulanım bozukluğu ve diğer duygudurum bozuklukları tanısı alan hastalar mevsim geçişlerinde şikâyetlerinde artış hissedebilirler. Bazen de yalnız yaz mevsiminin bitişiyle başlayan, 4-5 ay kadar süren depresyon belirtileri yaşanabilir. Kış hüznü de denilen bu durumun gün ışığı saatlerinin azalmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Dolayısıyla, bu kişilerde ilkbahara kadar sürebilen depresyon belirtileri ortaya çıkabilir. Nadiren tam tersi de söz konusu olabilir” diye konuştu.



“UYKU SORUNLARI GÖRÜLEBİLİR”

Belirtilerin şiddetine göre işlevsellik ve günlük aktivitelerin de etkilenebileceğini dile getiren Uzm. Dr. Olgun, “Bu şiddetli olduğunda, mevsimsel depresyon, sonbahar depresyonu, kış hüznü gibi isimlerle nitelendirilen bir tür duygudurum bozukluğundan söz ederiz. Mevsimsel depresyonda, majör depresyon bulgularını görürüz. Bunlar; günün önemli bir bölümünde çökkün hissetmek, aktivitelerden keyif almamak, iştah ve kilo değişiklikleri, uyku sorunları, halsizlik ve tedirginlik, enerjisizlik, umutsuzluk ya da değersizlik hisleri, konsantrasyon bozukluğu, ölüm düşüncelerine sahip olmaktır” şeklinde konuştu.

MEVSİMSEL DEPRESYON BELİRTİLERİ

Mevsimsel depresyonda görülebilecek belirtilere değinen Uzm. Dr. Olgun, “Sonbahar depresyonunda aşırı uyku, aşırı yeme ve kilo artışı, sosyal anlamda içe çekilme gibi durumlarda da değişiklikler gözlemlenebilir. Tedavisinde psikoterapi yaklaşımlarının ve ilaçların etkili olduğu bilinmektedir. Bu belirtilere sahipseniz, mutlaka bir uzmandan yardım almalısınız” ifadelerini kullandı. (İHA/ Haber Merkezi)