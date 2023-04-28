Bu hastalığın etkileri evdeki imkânlarla da azaltılabileceğini belirten Mustafa Yenice, bilinen farenjit ve sinüzit rahatsızlığı için kullanılabilecek bitki çayları hakkında açıklamalarda bulundu.

“MELİSA VE ADA ÇAYI TÜKETİLEBİLİR”

Mustafa Yenice açıklamasında, “Mevsim geçişlerinde kullanılan ürünler var. Adaçayı, papatya, melisa gibi fazla bilinmeyen ya da bu şekilde yönlerinin olduğu bilinmeyen bitki çayları var. Mevsim geçişlerinde Yozgat’ta sinüzit hastalığı olanlar çok oluyor. Bunun için melisa veya ada çayı kullanılıyor. Farenjit başlı başına bir rahatsızlık. Sinüzitten kaynaklanan bir rahatsızlıktır. Yozgat’ın yüzde 60’ında bu rahatsızlıklar vardır. Ada çayı boğazı çok güzel yumuşatır, rahatlatır üstelik sakinleştirme özelliğine de sahip. Melisa ve ada çayı karıştırılıp da tüketilebilir. Bunun yanı sıra evinizde olan bitkilerle de kendi karışık bitki çayınızı hazırlayabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Çocuklara bitki çayı içirebilmenin yöntemini de anlatan Yenice, “Çocuklara daha rahat içirebilmek için bu karışık bitki çaylarını balla, meyam köküyle ya da biyam dalı ile tatlandırabilirsiniz. Bu şekilde çocuklara bitki çaylarını daha kolay içerler, çayların tadı yumuşar, acı tat almazlar” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi