Bugün gerçekleştirilen KPSS 2024 lisans oturumunda adaylara farklı konulardan sorular yöneltildi. Özellikle sınav sonrasında adaylar, merak ettikleri soruların cevaplarını araştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Mevlevi dervişlerinin giydikleri özel bir elbise olan tennure ile ilgili bir soru da soruldu.

Tennure, Mevlevi dervişlerin sema törenlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Üst tarafı dar, aşağısı geniş ve kolsuz olan bu elbise, sema tennuresi ve hizmet tennuresi olmak üzere iki türe ayrılır. Sema tennuresi genellikle beyaz renkte olup kefeni ve ölümü simgeler.