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Ekonomi yönetiminin standart TL mevduatı özendiren düzenlemelerinin ardından bir süre yükseliş ivmesi göstere mevduat faizlerinde son haftalarda geri çekilme izleniyor. Merkez Bankası verilerine göre mevduatların ağırlıklı bölümünü oluşturan 1-3 ay arası vadesi bulunan mevduatlarda ortalama faiz 20 Ekim haftası itibariyle yüzde 44'ün altına indi.

Bu vadeli mevduatlarda ortalama faiz 6 Ekim haftasında yüzde 45,5 seviyesine kadar yükselmişti.

Fakat son iki haftada ortalama faizlerde ılımlı düşüş dikkat çekti.

Tüm vade grupları dikkate alındığında ise ortalama faizin yüzde 37,5 seviyelerine indiği görüldü. (İGFA)