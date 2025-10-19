Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 23 Ekim’de gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde piyasalarda heyecan yükseldi. Ekonomistlerin çoğu, Merkez Bankası’nın politika faizinde 100 ila 150 baz puan arasında indirim yapmasını bekliyor.

Faiz kararına yönelik beklentiler, nakit birikimlerini Türk lirası mevduatta değerlendiren vatandaşların banka faiz oranlarını yakından takip etmesine sebep oldu.

18 Ekim 2025 itibarıyla bankaların 32 günlük yani yaklaşık bir aylık vadeli mevduat faiz oranları yüzde 30 ile yüzde 50 arasında değişiyor.

Buna şartlara göre 500 bin lirasını mevduatta değerlendiren bir kişi, faize göre şu şekilde getiri sağlayabiliyor:

Garanti BBVA

Faiz Oranı yüzde 43

Net Kazanç 15 bin 551 TL

Vade Sonu Tutar 515 bin 551 TL

Akbank

Faiz Oranı yüzde 44

Net Kazanç 15 bin 912 TL

Vade Sonu Tutar 515 bin 912 TL

ODEA

Faiz Oranı yüzde 45

Net Kazanç 16 bin 274 TL

Vade Sonu Tutar 516 bin 274 TL

QNB

Faiz Oranı yüzde 46,75

Net Kazanç 16 bin 907 TL

Vade Sonu Tutar 516 bin 907 TL

ING

Faiz Oranı yüzde 47

Net Kazanç 16 bin 997 TL

Vade Sonu Tutar 516 bin 997 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı yüzde 47

Net Kazanç 16 bin 997 TL

Vade Sonu Tutar 516 bin 997 TL

ENPARA

Faiz Oranı yüzde 40

Net Kazanç 14 bin 466 TL

Vade Sonu Tutar 514 bin 466 TL

Vakıf Katılım

Kâr Payı yüzde 32,71

Net Kazanç 11 bin 829 TL

Vade Sonu Tutar 511 bin 829 TL

Denizbank

Faiz Oranı yüzde 46

Net Kazanç 16 bin 636 TL

Vade Sonu Tutar 516 bin 636 TL

TEB

Faiz Oranı yüzde 46

Net Kazanç 16 bin 636 TL

Vade Sonu Tutar 516 bin 636 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı yüzde 35

Net Kazanç 12 bin 658 TL

Vade Sonu Tutar 512 bin 658 TL