Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 23 Ekim’de gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde piyasalarda heyecan yükseldi. Ekonomistlerin çoğu, Merkez Bankası’nın politika faizinde 100 ila 150 baz puan arasında indirim yapmasını bekliyor.
Faiz kararına yönelik beklentiler, nakit birikimlerini Türk lirası mevduatta değerlendiren vatandaşların banka faiz oranlarını yakından takip etmesine sebep oldu.
18 Ekim 2025 itibarıyla bankaların 32 günlük yani yaklaşık bir aylık vadeli mevduat faiz oranları yüzde 30 ile yüzde 50 arasında değişiyor.
Buna şartlara göre 500 bin lirasını mevduatta değerlendiren bir kişi, faize göre şu şekilde getiri sağlayabiliyor:
Garanti BBVA
Faiz Oranı yüzde 43
Net Kazanç 15 bin 551 TL
Vade Sonu Tutar 515 bin 551 TL
Akbank
Faiz Oranı yüzde 44
Net Kazanç 15 bin 912 TL
Vade Sonu Tutar 515 bin 912 TL
ODEA
Faiz Oranı yüzde 45
Net Kazanç 16 bin 274 TL
Vade Sonu Tutar 516 bin 274 TL
QNB
Faiz Oranı yüzde 46,75
Net Kazanç 16 bin 907 TL
Vade Sonu Tutar 516 bin 907 TL
ING
Faiz Oranı yüzde 47
Net Kazanç 16 bin 997 TL
Vade Sonu Tutar 516 bin 997 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı yüzde 47
Net Kazanç 16 bin 997 TL
Vade Sonu Tutar 516 bin 997 TL
ENPARA
Faiz Oranı yüzde 40
Net Kazanç 14 bin 466 TL
Vade Sonu Tutar 514 bin 466 TL
Vakıf Katılım
Kâr Payı yüzde 32,71
Net Kazanç 11 bin 829 TL
Vade Sonu Tutar 511 bin 829 TL
Denizbank
Faiz Oranı yüzde 46
Net Kazanç 16 bin 636 TL
Vade Sonu Tutar 516 bin 636 TL
TEB
Faiz Oranı yüzde 46
Net Kazanç 16 bin 636 TL
Vade Sonu Tutar 516 bin 636 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı yüzde 35
Net Kazanç 12 bin 658 TL
Vade Sonu Tutar 512 bin 658 TL