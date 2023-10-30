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Eskişehir’de bir sokakta yer alan virane bina çevre sakinlerine görüntüsüyle endişe veriyor.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesinde bulunan Şölen Sokaktaki metruk haldeki bir bina bölge halkını tedirgin ediyor. Binanın kilitli olan kapısının birkaç gün önce açıldığını iddia eden bazı vatandaşlar, metruk binanın görüntüsüyle çevreyi kaygılandırdığını ifade etti. Sokak sakinleri iki katlı müstakil evin uzun yıllardır virane halde olduğunu, o haliyle çevreye tedirginlik verdiği belirtti. Harabeye dönüşen yapıyla ilgili rahatsızlıklarını dile getiren vatandaşlar, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından evin kullanılmasından korktuklarını söyledi.