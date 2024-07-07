Samsun’un Çarşamba ilçesinde metrekareye 118 kilo yağış düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 6 Temmuz saat 06.00 ile 7 Temmuz saat 06.00 arasında Türkiye’de gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı. MGM’nin açıkladığı verilere göre son 24 saatte ülke genelinde en çok yağış Samsun’a düştü. Çarşamba ilçesinde metrekareye düşen 118 kilo yağış, şehrin birçok noktasında su baskınlarına sebep oldu.

Verilere göre Çarşamba ilçesi 118 kilo yağış ile Türkiye’de en çok yağış düşen il olurken, Samsun’un merkez ilçelerinden Atakum’da metrekareye 35 kilo, Canik ilçesinde metre kareye 28 kilo ve İlkadım’da ise metrekareye 26,8 kilo yağış düştü.

Sağanak ile birlikte gök gürültüsü ve şimşeklerin etkili olduğu Samsun’da gece sık sık deniz üzerine yıldırım düştüğü de gözlemlendi.