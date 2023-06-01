Uz. Dr. Necip Tolga Özbay Kamuoyunda pek bilinmeyen Fenilketonüri (FKÜ), kalıtsal metabolik bir hastalıktır. Türkiye’de yaklaşık her 2600 doğumda bir görüldüğünü söyledi.

FENİLKETORÜRİ NEDİR?

Uz. Dr. Özbay; “Fenilketonüri, aileden katılım yoluyla geçebilen bir hastalıktır. Bu hastalıkla doğan çocuklar proteinli gıdalarda bulunan fenilalanin isimli bir maddeyi metobolize edemezler. Buna bağlı olarak kanda ve diğer vücut sıvılarında artmış olan bu madde ve onun atıkları çocuğun gelişmekte olan beynini harap eder. Dolayısıyla çocuğun ileri derecede zekâ özürlü olmasına ve sinir sistemini ilgilendiren daha birçok belirtinin ortaya çıkmasına neden olur. Fenilketonüride uygulanan tedavilerin başında, tıbbi beslenme tedavisinin geldiğini hatırlatan Uz. Dr. Necip Tolga Özbay, “Ancak; yaşam boyu sürdürülmesi gereken protein kısıtlı diyet tedavisinin uygulanması küçük yaşlarda çok kolayken ergenlik döneminde sıkıntılar başlamaktadır. Akranlardan farklılığın kabul edilemeyeceği bir dönem olan ergenlikte, kötüleşen diyet uyumu ile kan fenilalanin düzeyi kontrolü bozulmaktadır. Diyet uyumunun bozulmasıyla kanda yükselen fenilalanin; DNA, protein ve lipid hasarına sebep olmaktadır. Beyinde oluşan hasar; ergenlerde, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, saldırganlık, sinirlilik, anksiyete, sosyal geri çekilme, depresyon, uykuya meyillilik gibi davranışsal ve duygusal problemlerle beraber; hafıza güçlükleri, işlem hızı, problem çözme, bilgi işleme ve matematiksel becerilerde azalma gibi üst düzey işlevleri yürütücü fonksiyonların bozulması sonucu okul başarısında düşme görülmektedir” dedi.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hayatın ilk birkaç ayı içerisinde fenilketonüri hastalığı olan bebekleri sağlıklı bebeklerden ayıran özellikler fark edilmediğini belirten Özbay, “Tedavi edilmeyen çocuklarda 4. ay civarında sinir sistemi belirtileri oluşmaya başlar. 5-6 aylardan sonra çocuklukta belirgin zeka geriliğinin yanında, akranlarından farklı olarak oturma, yürüme, konuşma gibi beceriler gelişemez. Beyin gelişmeleri normal olmadığından başları küçük kalır. Ayrıca kusma, aşırı el, kol, baş hareketleri, sara nöbetleri, ciltte döküntüler, idrar ve terin küf gibi kokması hastalığın önemli belirtilerindendir. Bu çocukların % 60’ında göz, kaş ve cilt rengi anne-babaya göre daha açıktır” diye konuştu.

FENİLKETONÜRİ NASIL TEDAVİ EDİLİYOR?

Uz. Dr. Necip Tolga Özbay Erken tanı konduğunda fenilketonüri tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu söyleyerek tedavi konusunu şöyle açıkladı; “Tedavide genel ilke, gıda ile alınan fenilalanin miktarını azaltarak kan fenilalanin düzeyini normal sınırlar içinde tutmaktır. Diyet tedavisi için fenilalanini çok azaltılmış özel ve ilaç niteliğindeki mamaların kullanılması gerekmektedir. Beyin dokusunun en hızlı geliştiği ilk 8-10 yıl boyunca tedavi devam etmelidir. Fenilketonüri hastalığı ile doğan bebeğin beyni etkilenmeden erken olarak tanımlanması çok önemlidir. Bu amaçla geliştirilmiş her yenidoğana uygulanabilecek pratik ve ekonomik bir test vardır. Doğumevleri, sağlık ocakları ve ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde hayatın ilk 24 saatlerinden sonra topuktan 1 damla kan teşhis için yeterlidir.” Haber Merkezi