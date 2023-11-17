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Ünlü Türk televizyoncu ve muhabir, Metin Uca, 13 Kasım 1961 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş ve ne yazık ki 17 Kasım 2023 tarihinde İstanbul'da aramızdan ayrılmıştır.

Metin Uca'nın kökleri Hakkâri'ye dayanmaktadır ve ailesi Kürt kökenlidir. Annesi ise Bilecik'in Söğüt ilçesindendir. Metin Uca'nın eğitim hayatı, kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro alanlarındaki başarılarıyla şekillenmiştir. Muhabirlik kariyerine Anadolu Ajansı sınavını kazanarak 1987 yılında adım atan Uca, daha sonra TRT'ye geçmiş ve ardından Kanal D, Show TV, Atv ve Star TV gibi önde gelen televizyon kanallarında muhabirlik ve programcılık görevlerinde bulunmuştur.

Siyasetle de ilgilenen Metin Uca, CHP içinde etkin bir rol üstlenmiştir. Televizyon kariyerinde öne çıkan yapımlardan biri, 1999 yılında başladığı "Günaydın Türkiye" adlı sabah haberleri programı olmuştur. Ayrıca, 2002 yılında Star TV'de başlatılan ve uzun yıllar devam eden "Passaparola" adlı yarışma programı ile geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştır.

Metin Uca, tek kişilik gösterilere katılmış ve seslendirme çalışmaları yapmıştır. 2004 yılından itibaren bir kitap üzerinde çalışan Uca, medya sektöründeki başarılarına ek olarak yazın dünyasında da kendine yer edinmeye çalışmıştır.

2010-2011 yılları arasında Star TV'de yayınlanan "Passaparola" adlı yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Metin Uca, bu programla 9 sene boyunca ekranlarda izleyicilerle buluşmuş ve 740. bölümle veda etmiştir. Onun televizyonculuk kariyeri, Türk medya sektöründe iz bırakan önemli isimlerden biri olarak hatırlanacaktır.