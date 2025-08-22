Şentürk, kardeşinin kaybını sosyal medya hesabından duyurdu.

11 Aylık Kanser Mücadelesi

Metin Şentürk’ün en büyük destekçilerinden olan ağabeyi Bayram Şentürk, yaklaşık 11 aydır kanser tedavisi görüyordu. Hastalığa karşı verdiği uzun mücadeleye rağmen yaşamını yitirdi.

Bayram Şentürk Kimdir?

Kosova kökenli bir aileden gelen Bayram Şentürk, Elmas Hanım ve Şükrü Bey’in evladıydı. Altı kardeşten biri olan Bayram Şentürk, görme engelinin sık görüldüğü Şentürk ailesinde abisi Metin Şentürk ile olan yakınlığıyla tanınıyordu. Gittikleri her yerde birlikte görülen iki kardeş, güçlü bağları ve neşeli tavırlarıyla çevrelerinde dikkat çekiyordu.

Metin Şentürk’ten Duygusal Veda

Metin Şentürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kardeşinin kaybını, “Ailemizin kıymetlisi kardeşimiz Bayram Şentürk, 11 ay süren yaşam mücadelesi sonucunda rahmetine kavuşmuştur” sözleriyle duyurdu. Daha önce de kardeşi için takipçilerinden dua isteyen ünlü sanatçı, acı haber sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Cenaze Töreni Yarın

Bayram Şentürk’ün cenazesi 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü öğle namazının ardından Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı’na defnedilecek.