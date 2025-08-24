Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesi, eski profesyonel futbolculardan Metin Baş'ın acı kaybıyla sarsıldı. 72 yaşındaki Baş, denize girdiği sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Sahilde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, Baş’ın cansız bedenini su yüzeyinde buldu. İlk incelemeler, tecrübeli futbolcunun ölüm nedeninin kalp krizi olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaştı.

Futbol Kariyeri

Futbol dünyasının duayen isimlerinden Metin Baş, 19 Aralık 1952 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Orta sahada sergilediği başarılı performanslarla tanınan Baş, kariyerine doğduğu şehrin takımı olan Eskişehirspor'da başladı. 1974 yılında başladığı profesyonel futbolculuk hayatında, yeşil sahalarda adını duyurmayı başardı.

Baş'ın futbol serüveni, farklı kulüplerde devam etti. 1982'de Aydınspor'a, 1983'te ise Altınordu'ya transfer oldu. 1985 yılında tekrar Aydınspor'a, 1986'da ise yeniden Altınordu'ya dönerek istikrarını kanıtladı. 1987'de Didim Belediye'ye transfer olan Baş, 1988'de profesyonel kariyerini noktalamadan önce son durağı olan Aydın Sanayi'de forma giydi. 1995 yılında aktif futbol hayatını sonlandıran Baş, futbol tutkusunu hayatının her döneminde taşıdı.

Eskişehirspor, Altınordu ve Aydınspor gibi önemli kulüplerde forma giyen Metin Baş, futbolseverlerin hafızasında yetenekli ve mücadeleci bir orta saha oyuncusu olarak yer edindi. Baş'ın zamansız vefatı, spor camiasında derin bir üzüntüye neden oldu.