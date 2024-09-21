Sosyal medya kullanıcılarının merakla araştırdığı isimlerden biri olan Metin Arolat, 52 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü sanatçının ani ölümü, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Arolat, hastaneye kaldırılmasının ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

METİN AROLAT KİMDİR?

Metin Arolat, 28 Mayıs 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Mevlana'nın 23. kuşak torunu olarak doğan Arolat, akademik hayatına İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde devam etti. Mezuniyetinin ardından İstanbul'a taşınan Arolat, burada bir reklam ajansında çalışmaya başladı. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde reklamcılık eğitimi aldı.

Müzik kariyerine 1995 yılında "Ayrılık Olmaz" isimli albümü ile adım atan Arolat, hem şarkıcılık hem de yönetmenlik yaparak geniş bir yelpazede faaliyet gösterdi. "Yine Bir Başıma", "Kabul Et", "Lütfen Yaz Gelsin", "Çok Daha Ötesi" ve "Karavan" gibi eserlerle Türk pop müziğinde kendine sağlam bir yer edindi. Arolat, aynı zamanda birçok markanın reklam filmlerine de yönetmenlik yaparak sektördeki yetkinliğini artırdı.

Sahne performansları ve enerjik tarzı ile tanınan Arolat, pop müziğin sevilen isimlerinden biri haline geldi.

Metin Arolat, geçtiğimiz gün İstanbul Kozyatağı'nda bir otelde sahne alırken aniden fenalaştı. Yere yığılan sanatçının durumu, hemen sahnedeki ekip tarafından fark edildi ve kalp masajı uygulanmaya başlandı. Olayın ardından hızlı bir şekilde ambulansa alınan Arolat, hastaneye kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Arolat’ın hayatını kaybettiği bildirildi.