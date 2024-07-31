Eski Emniyet Müdürü Metin Alper, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanı olarak atandı.

Metin Alper, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri görevinden emekliye ayrıldıktan sonra, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak göreve başladı. Resmi ataması gerçekleştirilen Alper, yeni görevine hızlıca adapte oldu.

METİN ALPER KİMDİR?

Metin Alper, 1992 yılında Polis Akademisi'nden komiser yardımcısı olarak mezun olmuştur. Kariyeri boyunca çeşitli kademelerde önemli görevlerde bulunan Alper, 2016 yılında Adıyaman'da, 2019 yılında ise Trabzon'da il emniyet müdürlüğü yapmıştır. Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ndeki görevini başarıyla tamamladıktan sonra Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri olarak atanmıştır.

Metin Alper'in geniş deneyimi ve güçlü liderlik vasıfları, yeni görevi olan İBB Zabıta Daire Başkanlığı'nda da kendini gösterecektir.