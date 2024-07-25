Metin-Ali-Feyyaz, kısaca MAF, Beşiktaş'ın tarihindeki en ikonik futbolcu üçlüsüdür. İngiliz teknik direktör Gordon Milne'in yönetiminde, 1980'lerin sonu ve 1990'ların başındaki dönemde Beşiktaş forması giymişlerdir.

1982-83 sezonunda profesyonel kadroya yükselen Metin Tekin ve Feyyaz Uçar, 1984-85 sezonunun başında Ali Gültiken'in de eklenmesiyle MAF üçlüsünü oluşturdu. İlk kez 1984-85 sezonu öncesinde TSYD Kupası'nda bir araya gelen futbolcular, 23 Mart 1984 tarihinde oynanan maçta birlikte forma giydi. 5 Ocak 1986'da ise ilk kez üçü de ilk on birde sahaya çıktı ve Beşiktaş, Trabzonspor'u Metin Tekin'in golüyle mağlup etti. Sezonun ilerleyen dönemlerinde, MAF üçlüsü Beşiktaş'ın ilk on birinde kalıcı oyuncular haline geldi.

MAF üçlüsü, Beşiktaş'ı büyük başarılara taşıdı. 1989-90, 1990-91 ve 1991-92 sezonlarında kulüp, Süper Lig tarihinde ilk kez üç kez üst üste şampiyon oldu ve tek namağlup şampiyonluğu elde etti. 15 Ekim 1989'daki tarihi Adana Demirspor karşılaşmasında Beşiktaş, 10-0'lık skorla Süper Lig tarihinin en farklı galibiyetini elde etti. Bu maçta Ali Gültiken 4, Metin Tekin ve Feyyaz Uçar ise 3'er gol attı. Ayrıca, 1990-91 sezonunun 26. haftasında başlayan yenilmezlik serisi, 1992-93 sezonunun 13. haftasına kadar, 48 maç boyunca sürdü.

Metin-Ali-Feyyaz'ın birlikte oynadığı son maç, 6 Mart 1994'te Zeytinburnuspor ile oynandı. Bu maçta Ali Gültiken 60. dakikada yedekten oyuna girdi. Feyyaz Uçar'ın 1993-94 sezonu sonunda Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla üçlü ayrıldı.

Emekliliğinin ardından bir röportajda, Metin Tekin, çocukluk yıllarında babasının etkisiyle Galatasaray taraftarı olduğunu ancak sonrasında Beşiktaş'ı tercih ettiğini belirtmiştir. MAF üçlüsü, Beşiktaş tarihinin en parlak dönemlerinden birinin simgeleri olarak hafızalarda kalmıştır.