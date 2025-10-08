36 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Aralarında Yozgat var mı? İzmir, Muğla ve Antalya'da kuvvetli, hatta yerel aşırı yağış beklenirken, sıcaklıklar yağışla birlikte 4-6 derece düşecek. Rüzgar İç Anadolu ve Doğu'da 70 km/saate varabilir, tedbirli olun.

Türkiye, sonbaharın tipik dalgalanmalarını yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 8 Ekim 2025 Çarşamba akşamı açıkladığı değerlendirmeye göre, 9 Ekim günü kuzey, iç ve batı kesimler parçalı ve çok bulutlu geçecek. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in yanı sıra Orta Karadeniz'in içleri, Samsun, Giresun, Gaziantep ve Kilis çevresi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alacak. Ülkenin geri kalanı ise az bulutlu ve açık havaya sahip olacak.

Yağışlar Hangi Bölgeleri Etkiliyor

Yağışların en yoğun Marmara'nın doğusu, Ege geneli, Akdeniz kıyıları ve İç Anadolu'da olması bekleniyor. Özellikle İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Kütahya, Sakarya, Bilecik, Bursa'nın doğusu, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce, Anamur, Osmaniye, Adana'nın doğusu ve Hatay'ın kıyıları kuvvetli yağış alacak. Antalya'nın doğu ilçelerinde ise yerel şiddetli ve aşırı yağış ihtimali var; bu, sel ve su baskınlarını tetikleyebilir. Sıcaklıklar yağışlı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde kalacak. Örneğin, Ege'de 18-20°C'ler öngörülürken, Güneydoğu'da 30°C'lere yaklaşacak.

Metrolojiden Yozgat’ta Rüzgâr Uyarısı

Rüzgarlar güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek, ancak Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney-doğusu, Doğu Karadeniz'in içleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey-doğusunda 40-70 km/saat hızla kuvvetli olacak. Bu, özellikle yüksek kesimlerde çatı uçması veya soba zehirlenmelerini artırabilir. MGM, sarı kod uyarısını Adana, Ağrı, Antalya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Burdur, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Ardahan ve Osmaniye için verdi.