Yapılan açıklamada, özellikle Orta ve Doğu Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.

Ayrıca bazı illerde dolu, hortum, yıldırım, ani sel ve fırtına riskiyle birlikte toz taşınımı kaynaklı çamur yağışının da görülebileceği kaydedildi.

KUVVETLİ YAĞIŞLAR ÖĞLEDEN SONRA BAŞLAYACAK

Meteoroloji uzmanlarının yaptığı son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümünde hava durumu 2 Mayıs Cuma günü itibarıyla ciddi şekilde değişecek. Özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların etkili olacağı iller bölge bölge şöyle sıralandı:

Orta ve Doğu Karadeniz: Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış ve yıldırım riski bulunuyor.

Doğu Anadolu: Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Bitlis illerinde kuvvetli sağanak ve yer yer dolu yağışı bekleniyor. Malatya, Van ve Iğdır illeri bu sistemin dışında kalıyor.

İç Ege: Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Muğla ve Aydın çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışla birlikte ani su baskını riski bulunuyor.

Batı Akdeniz: Antalya’nın batı iç kesimleri ile Isparta ve Burdur’un batı ilçelerinde dolu, hortum ve şiddetli rüzgâr riski öne çıkıyor.

İç Anadolu: Ankara, Eskişehir’in doğusu, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale’nin kuzeyi ve Sivas çevrelerinde yer yer 50 kg/m²’ye kadar yağış bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu: Adıyaman, Şanlıurfa’nın kuzeyi, Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinde ani sel, dolu ve kısa süreli fırtına tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

Batı Karadeniz: Kastamonu ve Karabük’ün doğu kesimlerinde de sağanak yağışlar etkili olacak.

MGM, özellikle kırsal alanlarda ve eğimli bölgelerde yaşayan vatandaşların ani sel ve taşkınlara karşı hazırlıklı olmalarını, şehir merkezlerinde ise altyapı sorunlarına karşı dikkatli olunmasını önerdi.

KUVVETLİ RÜZGÂR VE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji yetkilileri, yağışlara eşlik edecek kuvvetli rüzgâr ve fırtına tehlikesine de dikkat çekti. Marmara’nın batısında, özellikle Balıkesir, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 40-60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, özellikle Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinde güneyli yönlerden esecek rüzgârın zaman zaman fırtına hızına ulaşarak (50-80 km/saat) yaşamı olumsuz etkilemesi bekleniyor. Uzmanlar, bu durumun çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, elektrik kesintileri ve görüş mesafesinde azalmaya neden olabileceği uyarısında bulundu.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: ÇAMUR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu genelinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkili olacağını duyurdu. MGM yetkilileri, toz taşınımının görüş mesafesini azaltabileceği, hava kalitesini düşüreceği ve yağış anında çamur yağışına neden olabileceğini belirtti.

Özellikle kronik solunum yolu rahatsızlığı olan bireylerin dışarı çıkarken maske takmaları ve zorunlu olmadıkça açık alanda kalmamaları tavsiye edildi. Görüş mesafesinin azalmasıyla birlikte sürücülerin de dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

VATANDAŞLARA UYARI: METEOROLOJİK VERİLER ANLIK TAKİP EDİLMELİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava koşullarının anlık değişebileceğini ve yerel yağışların kısa sürede şiddetlenebileceğini hatırlatarak, vatandaşların kurumun resmi internet sitesi, mobil uygulamaları ve sosyal medya hesapları üzerinden güncel hava durumu tahminlerini takip etmeleri çağrısında bulundu.

Ayrıca olası olumsuzluklara karşı belediyeler, valilikler, AFAD ve ilgili kurumların da hazırlıklı olmaları ve gerekli önlemleri almaları istendi.