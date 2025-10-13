Yapılan açıklamaya göre, özellikle Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Artvin, Muş, Bitlis ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bazı bölgelerde karla karışık yağmur, yer yer kar yağışı ve zirai don riski görülecek.

Meteoroloji yetkilileri, olası ulaşım aksamaları, sel, su baskını ve heyelan riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

16 il için sarı kodlu uyarı verildi

Meteoroloji’nin 13 Ekim tarihli hava tahmin raporuna göre, Ağrı, Bingöl, Elazığ, Kars, Kırşehir, Niğde, Sivas, Van, Artvin, Bitlis, Erzurum, Kayseri, Muş, Rize, Trabzon ve Yozgat illeri sarı kodla risk altında bulunuyor.

Bu bölgelerde sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesiyle birlikte, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve don olayları bekleniyor.

Yetkililer, özellikle tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerde çiftçilere zirai don tehlikesine karşı önlem almaları çağrısında bulundu.

Rüzgâr ve yağış etkisini artırıyor

Rapora göre, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgârın güneyli yönlerden saatte 40–60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Bu durumun, özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesini azaltabileceği ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtiliyor.

Yağışlı hava dalgasının etkisi altındaki bölgelerde; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, Rize, Artvin, Batman ve Siirt’in kuzeyi ile Trabzon’un iç kesimlerinde aralıklarla sağanak yağışlar görülecek.

İç Anadolu:

Havanın parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli geçmesi bekleniyor.

Ankara: 15°C – Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir: 16°C – Parçalı ve az bulutlu

Konya: 15°C – Parçalı ve az bulutlu

Yozgat: 14°C – Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin altına düşebileceğini, özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde gece sıcaklıklarının sıfırın altına ineceğini bildirdi.

Vatandaşlardan araç kullanırken dikkatli olmaları, kar lastiklerini hazır bulundurmaları ve tarım alanlarında don riskine karşı koruyucu tedbirler almaları istendi.