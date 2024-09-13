Yozgat’ta hafta sonu boyunca parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklıkların 13 ila 29 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

YOZGAT'TA HAVA DURUMU

Yozgat, Cuma ve Cumartesi günlerini parçalı bulutlu bir havayla geçirecek. Geceleri 13 dereceye kadar düşen sıcaklık, gündüz saatlerinde 29 dereceye kadar yükselecek. MGM, özellikle öğle saatlerinde güneşin etkili olacağını, vatandaşların tedbirli olmasını öneriyor.

İÇ ANADOLU’DA GENEL DURUM

İç Anadolu Bölgesi genelinde de Yozgat gibi parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Ankara’da sıcaklık 16-32 derece arasında, Eskişehir’de ise 17-33 derece civarında seyredecek. Bölge genelinde önemli bir yağış beklentisi bulunmuyor.

DİĞER BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava hakim olacak, özellikle Bursa çevresinde yerel yağışlar görülebilir. Ege Bölgesi'nde İzmir ve çevresinde zaman zaman yağışlar etkili olurken, İzmir’de sıcaklık 31 derece olarak ölçülecek. Akdeniz Bölgesi'nde sıcaklıklar 30-35 derece arasında değişirken, parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

GENEL UYARILAR

Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporlarına göre, Türkiye’nin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yozgat’ın da içinde bulunduğu İç Anadolu ve diğer bölgelerde ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR DURUMU

Yozgat ve çevresinde rüzgarın genellikle hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Rüzgarın yönü güneyli, kuzeydoğu kesimlerinde ise kuzey ve kuzeybatıdan esecek.

Meteoroloji'nin yayınladığı bu son raporlar doğrultusunda, Yozgatlı vatandaşların hafta sonunu planlarken hava şartlarını göz önünde bulundurması önem taşıyor.