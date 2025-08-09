Son zamanların en sıcak ayı Temmuz olurken, Meteoroloji’den bildirilen tahminlere göre Türkiye genelinde sıcaklık yükselişe geçiyor. Meteorolojinin son verilerine göre hava durumu raporunda bazı bölgelerde hava sıcaklığı 46 dereceye ulaşacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen hava durumunda Türkiye’nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği düşünülüyor.

Sıcaklık Normalin Üzerine Çıkıyor

Hava sıcaklığının, güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri seviyesinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar Uyarısı

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eserek beklendiğinden yaşanabilecek kötü koşullara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini duyurmaktadır.