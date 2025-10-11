Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Yozgat ve çevre illerde yağmur ile sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Yozgat ve Çevrelerine Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son tahminlerine göre, Yozgat başta olmak üzere İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yozgat’ta gün boyunca yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Paylaşılan raporda, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çorum ve Amasya çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı. Çanakkale dışında Marmara Bölgesi’nin büyük bölümü gün içinde aralıklarla yağmur alacak.

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Altında

Meteoroloji, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceğini açıkladı.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerinde ise güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı İllerde Beklenen Hava Durumu:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, 17°C

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak, 19°C

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, 25°C

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak, 21°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, 19°C