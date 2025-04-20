Yetkililer, yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı, hava kalitesinde azalma yaşanacağı ve görüş mesafesinde düşüş olacağı uyarısında bulundu. Çöl tozu nedeniyle özellikle bazı bölgelerde çamur şeklinde yağışlar beklendiği belirtildi.

HAVA DURUMUNDA GENEL GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, herhangi bir ciddi sıcaklık değişikliği beklenmiyor. Ancak, yerel olarak görülecek yağışlar ve çöl tozu taşınımı nedeniyle hava koşulları önemli ölçüde değişkenlik gösterecek.

YEREL SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Ayrıca, Bilecik, Ankara, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Sinop, Erzincan ve Van çevrelerinde de sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Bu yağışların özellikle akşam saatlerinden itibaren kuvvetleneceği tahmin ediliyor. Kütahya, Eskişehir ve Erzurum’un kuzey kesimleriyle Kastamonu’nun kıyı bölgelerinde de yerel sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusundaki iller için çöl tozu taşınımı uyarısında bulundu. Bu bölgelerde, toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde önemli bir azalma, hava kalitesinde bozulma ve çamur şeklinde yağışlar görülebilir. Özellikle Şanlıurfa, Mardin, Batman, Diyarbakır, Siirt, Gaziantep ve Kilis gibi illerde, toz nedeniyle yerel hava koşullarında olumsuzluklar yaşanması muhtemel. Toz taşınımının trafikte aksamalara yol açabileceği, vatandaşların özellikle araç kullanırken dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Ayrıca, toz taşınımının etkisiyle, çamur şeklinde yağışların bu bölgelere düşmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ’DEN VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak yağışların ve çöl tozu taşınımının bir arada görüleceği bölgelerde vatandaşları uyardı. Özellikle, yerel yağışlar sırasında oluşabilecek ani su baskınları, düşük görüş mesafesi ve çamur yağışı gibi olumsuzluklar konusunda dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Ulaşımda aksamaların yaşanabileceği, hava kalitesinin bozulacağı ve tozdan kaynaklanan sağlık sorunlarının olabileceği kaydedildi. Ayrıca, çöl tozu taşınımı nedeniyle solunum yolu rahatsızlıkları yaşayan vatandaşların dışarıda bulunmamaları önerildi.

Meteoroloji, vatandaşların hava durumu ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmalarını, dikkatli olmalarını ve güncel hava raporlarını takip etmelerini tavsiye etti.