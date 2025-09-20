Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu’da ise kuvvetli rüzgâr uyarısı yapıldı. Yeni haftayla birlikte sıcaklıkların 4 ila 10 derece artacağı bildirildi.

Türkiye Yağışlı Havaya Giriyor

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz ile birlikte Sivas, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevresinde yağışların kuvvetli olacağı öngörülüyor.

4 İlde Sarı Kod Alarmı

Meteoroloji, Artvin, Rize, Giresun ve Trabzon için sarı kodlu uyarı verdi. Bu illerde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Rüzgar 60 Kilometreye Ulaşacak

MGM verilerine göre, rüzgâr Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Mersin’in batısı ve Kahramanmaraş’ın kuzey kesimlerinde kuvvetli esecek. Saatte 40–60 kilometreye kadar ulaşması beklenen rüzgâr nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi risklere karşı vatandaşlar uyarıldı.

Yeni Haftada Sıcaklıklar Yükseliyor

Mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların yeni haftayla birlikte artacağı açıklandı. Yurt genelinde 4 ila 10 derece yükselmesi beklenen hava sıcaklıklarıyla birlikte bahar havası yeniden hissedilecek.

Büyükşehirlerde Hava Durumu

Meteoroloji, 3 büyükşehirde hafta sonu yağış beklenmediğini açıkladı. Hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Ankara: 24 derece

İstanbul: 26 derece

İzmir: 29 derece

Yozgat’ta Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?

Yozgat ve ilçelerinde hafta sonu parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Zaman zaman serinleyen havaya rağmen yağış öngörülmüyor. Yeni haftayla birlikte sıcaklıkların artacağı tahmin edilirken, kent merkezinde gündüz en yüksek sıcaklık 23 derece, gece en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde de benzer bir tablo görülürken, özellikle kırsal bölgelerde sabah saatlerinde hafif sis bekleniyor.