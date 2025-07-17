Yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmeye devam ettiği bu günlerde, bazı bölgelerde yerel ve kısa süreli sağanak yağışlar etkili olacak.

Başta Ankara olmak üzere İç Anadolu’nun güneyi, Ege’nin iç kesimleri, Akdeniz’in doğu ve iç bölgeleri, Doğu Anadolu’nun büyük bir kısmı ile Doğu Karadeniz kıyılarında yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde etkili olması tahmin edilen bu yağışların, yer yer kuvvetli olabileceği belirtildi.

Meteoroloji, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ani rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Ayrıca ulaşımda aksamalar yaşanabileceği için sürücülerin özellikle yağış alan bölgelerde daha dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Hafta sonuna doğru ise sağanakların etkisini artırması bekleniyor. MGM, kuvvetli yağışlara karşı şimdiden hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

Yayımlanan hava durumu tahmin raporuna göre İstanbul’da herhangi bir yağış beklenmezken, sıcak hava dalgası devam edecek. Kentte gün içinde açık ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

Öte yandan, birçok ilde sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde seyredecek. Özellikle Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep gibi güneydoğu illerinde hava sıcaklıklarının 38-39 dereceyi bulması bekleniyor.

İşte 17 Temmuz 2025 Perşembe günü için bazı illerin hava durumu özetleri:

İstanbul’da hava açık ve az bulutlu olacak, sıcaklık 34°C civarında seyredecek.

Ankara’da öğleden sonra yerel sağanak yağış bekleniyor. Gün içinde sıcaklık 35°C olacak.

İzmir’de güneşli bir gün yaşanacak, sıcaklık 35°C olarak ölçülecek.

Konya ve Eskişehir gibi İç Anadolu illerinde öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlar görülecek.

Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Adana, Mersin ve Antalya gibi Akdeniz illerinde ise iç kesimlerde yağış geçişleri görülebilecek.

Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde, özellikle Kars, Erzurum ve Van çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yağış ihtimali yüksek.

Uzmanlar, özellikle yağış alacak bölgelerde yaşayan vatandaşların ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmalarını öneriyor. Tarım faaliyetlerinde bulunanların, açık alanda çalışanların ve şehir içi ulaşımda olanların hava tahminlerini dikkatle takip etmeleri önem taşıyor.