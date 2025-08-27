Rapora göre Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Hatay kıyıları ve Denizli’nin güneyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise rüzgârın zaman zaman saatte 60 kilometreye kadar çıkabileceği uyarısı yapıldı.

Sıcaklıklar farklı seyredecek

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları bölgesel farklılık gösterecek. Güneydoğu Anadolu’da sıcaklık 39 dereceye kadar yükselirken, Marmara ve Karadeniz’de sıcaklıklar mevsim normalleri civarında kalacak.

Marmara ve Kuzey Ege’de rüzgâr alarmı

MGM, özellikle Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esecek rüzgârın saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli olacağını belirterek vatandaşları çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımında aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Sağanak yağış beklenen bölgeler

Doğu Karadeniz kıyıları: Trabzon ve çevresinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Akdeniz: Toroslar kesimi ve Hatay kıyılarında yağışlar etkili olacak.

Ege: Denizli’nin güneyinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara: Parçalı ve az bulutlu. İstanbul 28°C, Edirne 31°C, Çanakkale 30°C.

Ege: İzmir 34°C az bulutlu, Denizli 36°C parçalı bulutlu ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

Akdeniz: Antalya 32°C, Adana 36°C, Hatay kıyıları yerel yağışlı.

İç Anadolu: Ankara 30°C, Konya 30°C az bulutlu ve açık.

Karadeniz: Trabzon 25°C sağanak yağışlı, Samsun 27°C parçalı bulutlu.

Doğu Anadolu: Erzurum 32°C, Van 28°C az bulutlu.

Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır ve Siirt’te sıcaklık 39°C’ye kadar çıkıyor.

MGM’den vatandaşlara uyarı

Meteoroloji, yağışların ani sel, su baskını ve yıldırım gibi risklere yol açabileceğini belirtti. Ayrıca Marmara ve Kuzey Ege’de beklenen kuvvetli rüzgâr nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.