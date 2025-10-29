Yozgat’ta sonbaharın ilerleyen günleriyle birlikte hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte bugün hava parçalı bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus görülecek. Günün en yüksek sıcaklığın 12 derece, en düşük sıcaklığın ise 2 derece olması ön görülüyor.

Trafikte Dikkatli Olunmalı

Akşam saatlerinden itibaren soğuk hava daha da hissedilir hale gelecek. Özellikle yüksek kesimlerde sabah erken saatlerde don olaylarının görülme ihtimali bulunuyor. Yetkililer, sürücülerin görüş mesafesini azaltan sis nedeniyle trafikte dikkatli olmalarını, vatandaşların ise sabah ve gece saatlerinde tedbirli davranmalarını tavsiye ediyor.

Hafta sonuna doğru ise hava sıcaklıklarının birkaç derece daha düşmesi bekleniyor. Cumartesi ve pazar günleri Yozgat genelinde havanın çok bulutlu olacağı, yer yer hafif yağmur geçişlerinin yaşanabileceği bildirildi.

Meteoroloji, mevsim geçişlerinde yaşanan ani sıcaklık değişimlerine karşı vatandaşları uyararak; “Sabah saatlerinde yaşanabilecek don olayları tarım ürünlerini etkileyebilir, bu nedenle üreticilerin önlem almaları önem taşıyor” açıklamasında bulundu.