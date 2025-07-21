Rapora göre, Türkiye'nin bazı bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenirken, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Meteorolojik değerlendirmelere göre; özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Artvin, Ardahan, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Van, Hakkâri ve Şırnak’ın doğu kesimleri ile İç Anadolu’da Karaman, Akdeniz’de ise Mersin’in iç kesimleri, Adana’nın kuzey bölgeleri ve Osmaniye çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Raporda rüzgârın özellikle Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden saatte 30 ila 50 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. MGM, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları ani fırtına, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdüreceği belirtildi. Sıcak hava dalgası özellikle batı ve iç bölgelerde etkisini hissettirirken, uzmanlar güneş çarpması riskine karşı vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde (11.00 - 16.00 arası) açık alanda bulunmamaları çağrısında bulundu.

GENEL HAVA DURUMU

Parçalı Bulutlu: Kuzey ve iç kesimlerde parçalı bulutlu hava bekleniyor.

Az Bulutlu ve Açık: Ege, Marmara ve Batı Akdeniz’de havanın genel olarak açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışlı: Toroslar mevkisi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Ordu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşların hava durumu tahminlerini ve uyarıları dikkatle takip etmeleri gerektiğini vurgulayarak, olası ani yağışlar ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, sıcak çarpması ve yangın risklerine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.