Yapılan son değerlendirmelere göre, Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden yurda giriş yapması beklenen soğuk hava sistemi, Trakya'dan başlayarak ülke genelinde sıcaklıkların ani şekilde düşmesine neden olacak. Sıcaklıkların yer yer 15 ila 20 derece arasında düşeceği tahmin edilirken, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışının da görüleceği bildirildi.

YAĞIŞLI HAVA YURT GENELİNDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre, söz konusu soğuk hava dalgası ile birlikte yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’da aralıklı yağışlar etkisini sürdürecek. Ayrıca Marmara bölgesinin doğusunda ve Güneydoğu Anadolu’daki bazı illerde de yağışların zaman zaman kuvvetli olacağı öngörülüyor.

YOZGAT VE İÇ ANADOLU İÇİN ÖZEL UYARI

İç Anadolu Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, sabah ve öğle saatlerinde Karaman, Yozgat, Kayseri, Sivas ve Niğde çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Yozgat’ta özellikle yüksek kesimlerde akşam saatlerinden sonra hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali gündeme geldi. Meteoroloji yetkilileri, vatandaşların ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

TOZ TAŞINIMI NEDENİYLE ÇAMUR YAĞIŞI GÖRÜLEBİLİR

Güney Ege ve Batı Akdeniz’de ise Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle çamur şeklinde yağışların görülebileceği açıklandı. MGM tarafından yapılan açıklamada, bu bölgelerde görüş mesafesinde düşüş, hava kalitesinde bozulma ve çamur birikintileri gibi olumsuzlukların yaşanabileceği ifade edildi.

RÜZGÂR KUVVETLİ ESECEK

Öte yandan Güney ve İç Ege'de güney ve güneybatı yönlerden esmesi beklenen rüzgârın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşabileceği, zaman zaman kısa süreli fırtınaya dönüşebileceği belirtildi. Yetkililer, rüzgârın etkisiyle oluşabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı tedbir alınmasını istedi.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Yozgat: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı. Akşam saatlerinden sonra bulutların azalması bekleniyor.

Ankara: 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

Çankırı: 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

Eskişehir: 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

Konya: 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Erzurum, Kars, Ağrı çevrelerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Karadeniz Bölgesi:

Orta ve Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde yer yer sağanak, zaman zaman gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm yurtta vatandaşların hava durumunu yakından takip etmeleri, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları ve özellikle yağış anlarında ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı.