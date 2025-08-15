Yetkililer, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmasını istedi.

Kuzeydoğuda Yağış, Diğer Bölgelerde Açık Hava

Ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması beklenirken, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

15 İl Sarı Kodla Uyarıldı

MGM’nin değerlendirmesine göre, özellikle Marmara Bölgesi’nde etkili olacak sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kırklareli, Manisa, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova illeri *sarı kod* ile uyarıldı. Kuvvetli rüzgarın yer yer fırtına şiddetine ulaşması bekleniyor.

Meteorolojinin Renk Kodları Ne Anlama Geliyor?

MGM, hava olaylarının şiddetini ve risk durumunu belirten renk kodlarını da hatırlattı:

Yeşil Kod: Olağan dışı bir meteorolojik hadise beklenmiyor.

Sarı Kod: Potansiyel tehlike var; hava olağan dışı olmamakla birlikte dikkatli olunmalı.

Turuncu Kod: Tehlikeli hava durumu; hasar ve kayıp riski yüksek, tedbir şart.

Kırmızı Kod: Çok tehlikeli hava durumu; geniş alanlarda ciddi hasar ve can kaybı riski, sürekli takip ve önlem alınmalı.

Meteoroloji, özellikle sarı kod verilen illerde kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Yetkililer, güncel hava durumu verilerinin düzenli olarak takip edilmesi gerektiğini vurguladı.