Meteoroloji verilerine göre 14 Nisan Pazartesi günü itibarıyla kentte hafif kar yağışı gözlemlenirken, sıcaklıklar mevsim normallerinin oldukça altında seyrediyor.

Özellikle sabah ve gece saatlerinde hissedilen sıcaklıkların -7°C’ye kadar düşmesiyle birlikte don riskinin de artması, tarım ve ulaşım faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir.

NİSAN ORTASINDA KAR YAĞIŞI ŞAŞIRTTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün saatlik tahminlerine göre, 14 Nisan Pazartesi günü Yozgat’ta 15.00 ile 21.00 saatleri arasında hafif kar yağışı bekleniyor.

Gündüz sıcaklığı 0°C ila -2°C arasında değişirken, hissedilen sıcaklık ise -6°C ile -7°C seviyelerine kadar iniyor. Nem oranının %90’ın üzerine çıkması, soğuk hava hissini artırırken aynı zamanda kar yağışının oluşması için uygun ortam yaratıyor.

RÜZGAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR, DON RİSKİ ARTIYOR

Rüzgarın ortalama 15-24 km/s hızla esmesiyle birlikte, sıcaklık değerlerinin hissedilen seviyeleri daha da düşüyor. Maksimum rüzgar hızının 50 km/s’ye kadar ulaşması bekleniyor. Bu durum özellikle gece saatlerinde oluşabilecek don olayları açısından kritik öneme sahip. Tarım alanlarında oluşabilecek don zararı nedeniyle çiftçilere dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

5 GÜNLÜK TAHMİNDE SOĞUK HAVA DEVAM EDECEK

Meteorolojik tahminlere göre önümüzdeki günlerde de soğuk hava etkisini sürdürecek. 15 ve 16 Nisan’da en düşük sıcaklıklar -3°C ve -2°C olarak öngörülürken, gece don riskinin süreceği bildirildi. 17 Nisan’dan itibaren sıcaklıkların kademeli olarak artması bekleniyor ancak sabah saatlerinde buzlanma riski devam edecek.

GEÇMİŞ YILLARLA KIYASLANDIĞINDA DÜŞÜK SICAKLIKLAR DİKKAT ÇEKİYOR

1991-2020 yılları arasındaki meteorolojik verilere göre, Nisan ayında Yozgat’ta ortalama en düşük sıcaklık 4°C civarında olurken, bu yıl aynı dönemde -4°C’ye kadar düşen sıcaklıklar mevsim normallerinin oldukça altında seyrediyor. Bu durum, 2024’ün ilkbahar aylarında iklim koşullarındaki dalgalanmaların belirgin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.