Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre Yozgat’ta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Konya, Niğde, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat ve Artvin çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve doğu ilçeleri, Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Hatay, Afyonkarahisar, Sakarya çevreleri, Muğla, Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarında Marmara'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37