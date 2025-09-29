Marmara’nın doğusu, Karadeniz’in büyük bölümü ve İç Anadolu’nun bazı illerinde kuvvetli yağış beklenirken, sıcaklıklar kuzeybatıda 6 dereceye kadar düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 29 Eylül Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre Marmara, Ege’nin kuzeyi, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Akdeniz’de gün boyu aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. MGM, başta Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Aydın, Uşak, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Yozgat, Çanakkale’nin doğusu, İzmir ve Ankara’nın güney kesimleri olmak üzere birçok bölgede yağışların yer yer kuvvetli olabileceği uyarısında bulundu.

Tahminlere göre, Türkiye’nin kuzeybatı kesimlerinde hava sıcaklıkları 4 ila 6 derece azalacak. Güneydoğu illerinde ise yazdan kalma günler yaşanacak; termometreler 30 derecenin üzerine çıkacak.

Bölge Bölge Hava Durumu

Marmara Bölgesi: Edirne dışında tüm bölgede yağış bekleniyor. Özellikle doğu kesimlerde yağışların kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi: Kuzey kesimleri ile Aydın, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. İzmir’in güney bölgelerinde kuvvetli sağanak görülebilir.

Batı Akdeniz: Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İç Anadolu: Ankara, Eskişehir, Konya, Nevşehir, Aksaray ve Yozgat çevrelerinde yağışlı hava hakim olacak. Özellikle Ankara’nın güney kesimlerinde kuvvetli sağanaklara dikkat çekiliyor.

Karadeniz Bölgesi: Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yağış etkili olacak. Zaman zaman kuvvetli sağanaklar görülecek.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Çoğunlukla az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

İl İl İç Anadolu Hava Durumu

Ankara: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu. Öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı. Güney kesimlerinde akşam saatlerinde kuvvetli.

Eskişehir: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu. Öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı.

Konya: 27°C – Parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı.

Nevşehir: 25°C – Parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı.

Rüzgar Ve Olası Riskler

Rüzgarın, kuzey kesimlerde kuzeyden, güney bölgelerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. MGM, kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yerel dolu yağışları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.